Война — день 446: ВСУ наступают под Бахмутом, но оккупанты усиливают обстрелы

Оперативно о главном 15 мая

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 446 дней. ВСУ продолжают контратаковать на Бахмутском направлении, а оккупанты давят неподалеку от Купянска, к северо-западу от Сватово и на разных направлениях в Донецкой области. При этом украинские власти отмечают, что активность украинских защитников под Бахмутом еще не является контрнаступлением, но скорее "прелюдией" к нему. Пытаясь отомстить за неудачи на фронте россияне увеличивают количество ударов по мирным городам.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 15 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В Краматорске прогремели взрывы.

00:00 За сутки 14 мая из-за российских обстрелов на Херсонщине погибли шесть мирных жителей.

О том, что происходило 12 мая, читайте в материале: Война — день 443: на востоке продолжаются ожесточенные бои, давление на оккупантов растет

Узнать о главных событиях 13 мая можно в публикации: Война — день 444: ВСУ демонстрируют успехи возле Бахмута, а оккупанты опасаются окружения

С данными за 14 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 445: оккупанты пытаются сдержать натиск ВСУ, очередной ракетный обстрел городов