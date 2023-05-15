В центре Луганска взорвали т.н. "министра МВД ЛНР" корнета: подробности

"Министр" находится в реанимации

Во временно оккупированном Луганске во время мощного взрыва, который прогремел днем 15 мая в центре города, пострадал так называемый "министр внутренних дел ЛНР" игорь корнет.

Информацию об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Так, корнет получил серьёзные ранения в результате взрыва. Прибывшие на место событий медики госпитализировали его, и сейчас он находится в реанимации.

В то же время по информации Telegram-канала Baza, игорь корнет был постоянным клиентом барбершопа, где и случился взрыв и этот случай якобы может быть попыткой покушения на так называемого "министра внутренних дел ЛНР".

Отметим, что это уже был второй за день взрыв в Луганске. Ранее громко в городе было с самого утра. Удар был нанесен по территории бывшего Высшего военного авиационного училища штурманов, который расположен в районе автовокзала.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во временно оккупированном Мелитополе подорвали так называемого "и.о. замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ". Сейчас он находится в больнице. Информации о его состоянии нет.