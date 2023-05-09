Появилось первое видео с прилепиным после взрыва: уже размечтался о победе

Пропагандист лёжа на больничной койке поздравил россиян с Днем победы

Российский писатель-пропагандист захар прилепин, автомобиль которого был взорван в Нижегородской области, вышел на связь. Первое видео с ним после случившегося было опубликовано в сети.

В больнице, где сейчас находится прилепин, его навестил губернатор Нижегородской области глеб никитин. В своем Telegram-канале он рассказал о состоянии пропагандиста.

"Всем привет от захара! Только что от него, чувствует себя хорошо! По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется. Еще раз благодарю всю команду!", — написал никитин.

В опубликованном никитиным видео писатель-пропагандист лёжа на больничной койке поздравил россиян с Днем победы, а также выдал заявление, что все зло будет уничтожено, говоря, что россию якобы ждет победа.

"Дорогие друзья, земляки, ненаглядная родня! Работаем потихоньку и будем побеждать. Побеждать впредь и дальше победим", — заявил прилепин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 мая элитный автомобиль Audi Q7, на котором передвигался захар прилепин и его водитель, был взорван. Мужчина, который находился за рулем погиб мгновенно, а пропагандист получил серьезные травмы и попал в больницу. На следующий день медики вывели его из медикаментозной комы, а никитин отчитался, что состояние прилепина уже стабильное.