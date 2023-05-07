Стало известно о состоянии подорванного пропагандиста Прилепина: в сети уже "сожалеют"

Сеть отреагировала шутками на новость о "бодром" состоянии пропагандиста

Российский писатель-пропагандист Захар Прилепин, автомобиль которого был взорван 6 мая в Нижегородской области, после происшествия пришел в себя. Медики вывели его из медикаментозной комы.

Об этом сегодня, 7 мая, в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, сейчас состояние Прилепина стабильное.

"О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании, по словам врачей — его состояние стабильное, настроение бодрое. Всё хорошо, дай Бог здоровья!", — заявил он.

Отметим, что 6 мая недалеко от Нижнего Новгорода был взорван элитный автомобиль Audi Q7, в котором находилсяз Захар Прилепин и водитель. В результате происшествия водитель погиб на месте, а писатель-пропагандист получил серьезные травмы. У него диагностировали контузию (ушиб) легких, минно-взрывные ранения, а также перелом двух ног.

Реакция социальных сетей

Новость о "бодром" сегодняшнем начале дня у российского пропагандиста, пользователи социальных сетей подкрепили порцией шуток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Службе безопасности Украины интересно прокомментировали происшествие со взрывом автомобиля с пропагандистом.