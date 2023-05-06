"Бавовна пылала": в СБУ любопытно прокомментировали взрыв машины Прилепина

В СБУ напомнили, что оккупантов и их пособников ждет смерть

Служба безопасности Украины не стала подтверждать или опровергать свою причастность ко взрыву автомобиля российского пропагандиста Захара Прилепина.

Как информирует "Украинская правда", в СБУ говорят, что ко всем оккупантам и их пособникам рано или поздно придет справедливая расплата.

Так в спецслужбе отметили, что не могут подтвердить или опровергнуть слухи о том, что именно она стоит за взрывом автомобиля Прилепина. Однако там напомнили слова главы ведомства Василия Малюка о том, что для россиян, которые принесли войну и убийства на украинскую землю "бавовна пылала, пылает и будет пылать"

"Поэтому смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам", — отметили в СБУ.

Также в Службе безопасности говорят, что больше деталей о конкретных случаях украинцы получат уже после победы.

Как сообщалось ранее, автомобиль Audi Q7 Прилепина взорвался утром 6 мая. В машине кроме него находился водитель, который погиб на месте. Что касается пропагандиста, то известно, что он получил травмы ног и находится в тяжелом состоянии.

В россии после этого заявили, что задержали причастного ко взрыву мужчину, который, как там утверждают, был завербован спецслужбами Украины.