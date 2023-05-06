"Бавовна палала": у СБУ цікаво прокоментували вибух машини Прилєпіна

У СБУ нагадали, що на окупантів та їх посібників чекає смерть

Служба безпеки України не стала підтверджувати чи спростовувати свою причетність до вибуху автомобіля російського пропагандиста Захара Прилепіна.

Як інформує "Українська правда", в СБУ кажуть, що до всіх окупантів та їхніх посібників рано чи пізно прийде справедлива розплата.

Так у спецслужбі зазначили, що не можуть підтвердити чи спростувати чутки про те, що саме вона стоїть за вибухом автомобіля Прилєпіна. Однак там нагадали слова глави відомства Василя Малюка про те, що для росіян, які принесли війну та вбивства на українську землю, "бавовна палала, палає і палатиме"

"Тому смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам", — зазначили у СБУ.

Також у Службі безпеки кажуть, що більше деталей щодо конкретних випадків українці отримають уже після перемоги.

Як повідомлялося раніше, автомобіль Audi Q7 Прилєпіна вибухнув вранці 6 травня. У машині, крім нього, був водій, який загинув на місці. Щодо пропагандиста, то відомо, що він отримав травми ніг і перебуває у тяжкому стані.

У Росії після цього заявили, що затримали причетного до вибуху чоловіка, який, як там стверджують, був завербований спецслужбами України.