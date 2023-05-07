Стало відомо про стан підірваного пропагандиста Прилєпіна: у мережі вже "шкодують"
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Мережа відреагувала жартами на новину про "бадьорий" стан пропагандиста
Російський письменник-пропагандист Захар Прилєпін, автомобіль якого був підірваний 6 травня в Нижегородській області, після події прийшов до тями. Медики вивели його із медикаментозної коми.
Про це сьогодні, 7 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін. За його словами, зараз стан Прилєпіна стабільний.
"Про стан Захара: виведений з медикаментозного сну, у свідомості, за словами лікарів, його стан стабільний, настрій бадьорий. Все добре, дай Боже здоров’я!", — заявив він.
Зазначимо, що 6 травня недалеко від Нижнього Новгорода був підірваний елітний автомобіль Audi Q7, в якому знаходився з Захаром Прилєпін і водій. Внаслідок пригоди водій загинув на місці, а письменник-пропагандист отримав серйозні травми. У нього діагностували контузію (забій) легенів, мінно-вибухові поранення, а також перелом двох ніг.
Реакція соціальних мереж
Новина про "бадьорий" сьогоднішній початок дня у російського пропагандиста, користувачі соціальних мереж підкріпили порцією жартів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Службі безпеки України цікаво прокоментували пригоду з вибухом автомобіля із пропагандистом.