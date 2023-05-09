З’явилося перше відео з прилєпіним після вибуху: вже розмріявся про перемогу

Пропагандист лежачи на лікарняному ліжку привітав росіян із Днем перемоги

Російський письменник-пропагандист захар прилєпін, автомобіль якого був підірваний в Нижньогородській області, вийшов на зв’язок. Перше відео з ним після того, що сталося, було опубліковано в мережі.

У лікарні, де зараз знаходиться прилєпін, його відвідав губернатор Нижньогородський області гліб нікітин. У своєму Telegram-каналі він розповів про стан пропагандиста.

"Всім привіт від захара! Щойно від нього, почувається добре! За словами медиків, процес одужання йде штатно, все необхідне для лікування є. Ще раз дякую всій команді!", — написав нікітин.

В опублікованому нікітиним відео письменник-пропагандист лежачи на лікарняному ліжку привітав росіян з Днем перемоги, а також видав заяву, що все зло буде знищено, говорячи, що на росію нібито чекає перемога.

"Дорогі друзі, земляки, ненаглядна рідня! Працюємо потихеньку і будемо перемагати. Перемагати надалі й надалі переможемо", — заявив прилєпін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 травня елітний автомобіль Audi Q7, на якому пересувався захар прилепін та його водій, було підірвано. Чоловік, який перебував за кермом, загинув миттєво, а пропагандист отримав серйозні травми й потрапив до лікарні. Наступного дня медики вивели його з медикаментозної коми, а нікітін відзвітував, що стан прилєпіна вже стабільний.