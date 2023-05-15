Прилетело по казармам боевиков? В Луганске новые мощные взрывы (фото, видео)

В Луганске утром 15 мая прогремели два мощных взрыва

Утром 15 мая в оккупированном Луганске, где было неспокойно в конце прошлой недели, прогремели новые взрывы. Удар был нанесен по территории бывшего Высшего военного авиационного училища штурманов в районе автовокзала.

Как пишут российские СМИ, об этом сообщил экс-посол самопровозглашенной "ЛНР" в россии Родион Мирошник.

По его информации, удар пришелся в нескольких километрах от рембазы на заводе, где был прилет 12 мая.

В то же время другой источник со ссылкой на местных жителей пишет, что после оккупации региона на территории военного училища были расположены казармы боевиков "ЛНР".

В россии уже успели обвинить в ударе ВСУ, хотя официально украинские военные никаких заявлений по этому поводу не делали.

В результате "прилетов" над городом поднялся столб густого черного дыма. Информации о пострадавших или погибших в результате инцидента пока нет.

По словам местных жителей, перед взрывом они слышали громкий свист. Звуки от двух взрывов слышали во всех частях оккупированного города.

Ранее "Телеграф" писал, что в Крыму раздался взрыв и вспыхнул пожар на нефтебазе.