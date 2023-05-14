Укр

Массированные удары по западу Украины: в ВСУ рассказали, почему россия изменила тактику обстрелов

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ракетные атаки рф для Украины не новое испытание.
Ракетные атаки рф для Украины не новое испытание.

Украинские силы ПВО сбивали дроны и ракеты в ночь на 14 мая

Вражеские атаки по Украине усилились. Ночью оккупанты снова атаковали как прифронтовые регионы, так и столицу, и глубокий тыл на западе страны. Попали по Тернополю – есть раненые.

По мнению руководителя пресс-центра ОК "Юг" Наталии Гуменюк, это связано с двумя факторами. Первый — единство европейских стран, раздражающее россиян. В частности, перед 14 мая враг нарастил количество ракетоносителей в Черном море.

Также враг пытается разделить внимание сил ПВО. Когда у россиян нет преимуществ в бою, они пытаются атаковать с воздуха как демонстрацию силы. "Оккупанты пытаются давить на готовность населения, давить из-за того, что поражаются объекты в глубоком тылу... Они хотят показать, что способны уничтожить наши ресурсы, с которыми мы собираемся идти в бой", — отметила Гуменюк.

Отметим, что в ночь на 14 мая враг атаковал Украину сразу по нескольким направлениям. Об этом сообщают воздушные силы. Удалось уничтожить 25 беспилотников разных видов и три крылатых ракеты. Среди 25 дронов — 18 были ударными "Shahed-136/131", один "Ланцет", два "Орлан-10" и еще четыре, тип которых уточняется. Крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 запускались из самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что летевшие на столицу Украины дроны уничтожили на отдаленных рубежах. От ударов противника также пострадали Харьков и Николаев.

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#Россия #Обстрел