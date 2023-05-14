Враг ударил ракетами по Тернополю: два человека ранены, в городе продолжается пожар

Ракета попала в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации

В ночь на субботу, 14 мая, российский враг нанес ракетный удар по Тернополю, в результате которого ранения получили два человека. В городе идет пожар.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВ Владимир Труш.

"Травмированы двое гражданских. Предварительно — осколочные ранения и ожоги. Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях. Им оказывается вся необходимая помощь ", — заявил он.

По словам губернатора, есть попадание в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации. На месте происшествия работают пожарные, вспышка еще не ликвидирована полностью.

"Всю ночь на месте происшествия будут находиться специалисты. Прошу всех жителей Тернопольщины ни в коем случае не находиться у места возгорания ", — добавил Труш.

Также стало известно, что в Киеве и области заявили о работе сил ПВО, также в Киевской ОВ предупредили о ракетной угрозе.

Напомним, что сегодня вечером, 13 мая, по Украине распространяется воздушная тревога, в ряде регионов были слышны взрывы.

Ранее Телеграф сообщал, что после ракетного удара по Тернополю TVORCHI особым жестом поддержали родной город.