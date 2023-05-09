Россияне убили на Донбассе журналиста известного французского издания: подробности (фото)

Иностранный журналист попал под ракетный обстрел в Часовом Яру

В Украине на фронте снова погиб журналист. В начале мая в боях под Бахмутом погиб сотрудник Агентства стратегических коммуникаций RMA Александр Бондаренко. Сегодня стало известно, что российские оккупанты оборвали жизнь корреспондента французского издания AFP Армана Солдина.

Трагическую новость сообщили в Twitter издания. Известно, что Арман Солдин погиб 9 мая в результате обстрела российской армии.

Как сообщили в издании, Арман Солдин находился с заданием на востоке Украины. В результате обстрела Часового Яра 9 мая французский журналист получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Мы опустошены, узнав о смерти журналиста AFP Армана Солдина сегодня на востоке Украины. Все наши мысли обращены к его семье и близким", — сказано в сообщении издания.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на востоке Украины под обстрел попал итальянский журналист Коррадо Зунино. С ранением плеча он попал в больницу, а его украинский помощник Богдан Битик погиб. У него осталась жена и сын. Журналист с помощником попали в засаду российских снайперов.