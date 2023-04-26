Итальянский журналист попал под обстрел россиян под Херсоном: погиб его украинский помощник

Журналист получил ранение в плечо, но смог добраться до города

Корреспондент итальянского издания La Repubblica Коррадо Зунино и его украинский помощник Богдан Битик попали в засаду российских снайперов на выезде из Херсона.

Как сообщает издание, Зунино получил ранение в плечо и был доставлен в Херсонскую городскую больницу, а вот Битик обстрел не пережил. У украинца осталась жена и сын.

"Мы проехали три блокпоста, Богдан поговорил с украинскими военными, и они без проблем нас пропустили. Это была не зона боевых действий. Потом нас подбили, я услышал шипение и увидел Богдана на земле, он не двигался", — рассказал Зунино.

Репортер отметил, что смог уйти с линии огня и побежал в сторону города, а на полпути встретил гражданский автомобиль, который доставил его в больницу.

"У меня четыре ранения, но меня лечили отлично. Несколько раз пытался звонить Богдану, он не отвечает. Он был моим большим другом, это мучительные страдания", — добавил журналист La Repubblica.

Зунино добавил, что они оба представлялись как пресса, а также носили куртки с соответствующей надписью.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, обстрел машины журналистов произошел в районе Антоновского моста.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Украину под Соледаром погиб работник одесского телеканала Александр Климов.