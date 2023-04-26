Італійський журналіст потрапив під обстріл росіян під Херсоном: загинув його український помічник

Журналіст отримав поранення в плече, але зміг дістатися міста

Кореспондент італійського видання La Repubblica Коррадо Зуніно та його український помічник Богдан Бітік потрапили до засідки російських снайперів на виїзді з Херсона.

Як повідомляє видання, Зуніно отримав поранення в плече та був доставлений до Херсонської міської лікарні, а ось Бітік обстріл не пережив. В українця залишилася дружина та син.

"Ми проїхали три блокпости, Богдан поговорив з українськими військовими, і вони без проблем нас пропустили. Це була не зона бойових дій. Потім нас підбили, я почув шипіння та побачив Богдана на землі, він не рухався", — розповів Зуніно.

Репортер зазначив, що зміг зійти з лінії вогню та побіг у бік міста, а на півдорозі зустрів цивільний автомобіль, який доставив його до лікарні.

"У мене чотири поранення, але мене лікували відмінно. Кілька разів намагався дзвонити Богдану, він не відповідає. Він був моїм великим другом, це болючі страждання", — додав журналіст La Repubblica.

Зуніно додав, що вони обоє представлялися як преса, а також носили куртки з відповідним написом.

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, обстріл машини журналістів стався в районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях за Україну під Соледаром загинув працівник одеського телеканалу Олександр Клімов.