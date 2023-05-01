В Киеве попрощались с погибшим на войне известным журналистом: фото и видео
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Александр Бондаренко будет похоронен на Лесном кладбище
1 мая в Киеве прошли похороны известного украинского журналиста, сотрудника Агентства стратегических коммуникаций RMA и военнослужащего ВСУ Александра Бондаренко.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на церемонии прощания.
Защищавший нашу родину журналист погиб во время выполнения боевого задания под Кременной в Луганской области.
Прощались с Александром Бондаренко на Аллее Героев на Лесном кладбище. Здесь собрались его родственники, друзья, коллеги и боевые собратья.
Александр Бондаренко закончил Луганский педагогический университет, после чего работал на нескольких украинских телеканалах.
В журналистике он пробовал себя на FM-радио в Луганске, также работал на "ВВС Украина" и на "ТРК Украина".
После журналистики он ушел сферу коммуникаций.
На войну Александр Бондаренко поехал с первых дней полномасштабного вторжения российских оккупантов.
Последний свой бой Александр провел в составе 112-й бригады терробороны Вооруженных сил Украины 22 апреля 2023 года в районе населенного пункта Диброва (Луганская область).
Он будет похоронен на Лесном кладбище в столице.
Также "Телеграф" сообщал о смерти журналиста Владимира Мукана.