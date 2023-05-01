В Киеве попрощались с погибшим на войне известным журналистом: фото и видео

Александр Бондаренко будет похоронен на Лесном кладбище

1 мая в Киеве прошли похороны известного украинского журналиста, сотрудника Агентства стратегических коммуникаций RMA и военнослужащего ВСУ Александра Бондаренко.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на церемонии прощания.

Фото: Ян Доброносов

Защищавший нашу родину журналист погиб во время выполнения боевого задания под Кременной в Луганской области.

Фото: Ян Доброносов

Прощались с Александром Бондаренко на Аллее Героев на Лесном кладбище. Здесь собрались его родственники, друзья, коллеги и боевые собратья.

Фото: Ян Доброносов

Александр Бондаренко закончил Луганский педагогический университет, после чего работал на нескольких украинских телеканалах.

Фото: Ян Доброносов

В журналистике он пробовал себя на FM-радио в Луганске, также работал на "ВВС Украина" и на "ТРК Украина".

Фото: Ян Доброносов

После журналистики он ушел сферу коммуникаций.

На войну Александр Бондаренко поехал с первых дней полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Фото: Ян Доброносов

Последний свой бой Александр провел в составе 112-й бригады терробороны Вооруженных сил Украины 22 апреля 2023 года в районе населенного пункта Диброва (Луганская область).

Фото: Ян Доброносов

Он будет похоронен на Лесном кладбище в столице.

Видео: Ян Доброносов

Также "Телеграф" сообщал о смерти журналиста Владимира Мукана.