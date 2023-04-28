Война с россией забрала жизнь еще одного медийщика: известный журналист и воин ВСУ погиб на Донбассе (фото)

Воин долго защищал независимость Родины, однако победы не дождался

В боях с российскими оккупантами Украина потеряла еще одного медийщика — военнослужащего, журналиста и коммуникационника Александра Бондаренко.

Печальным известием в пятницу, 28 апреля, поделились в Институте массовой информации, отметив, что последний свой бой Александр провел в составе 112-й бригады терробороны Вооруженных сил Украины 22 апреля 2023 года недалеко от села Диброва (Луганская область).

Что известно о погибшем воине

Как пишет "Бабель" Александр Бондаренко успешнокончил Луганский национальный университет, где изучал украинскую филологию. Потом долгое время работал на кабельном телевидении. А потом перебрался жить в столицу, где работал на Общественном радио и в Первом национальном.

В конце 2005 года журналист представлял телеканал в военно-тактических соревнованиях для журналистов "Один день в солдатах". В рамках соответствующего проекта власти пытались популяризировать службу в армии.

С 2007 по 2011 год писал новости для украинской службы BBC. Также работал на канале UBR и Украина. В 2015-м Александр занимал должность главреда программы расследований "Инсайдер" на ICTV.

Стоит отметить, что Бондаренко стал уже 55-м медийщиком, погибшим в результате вооруженной агрессии россии с начала ее полномасштабного вторжения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что война с россией унесла жизни кандидата в мастера спорта по паверлифтингу и призера чемпионатов Черниговской области Александра Лизина.