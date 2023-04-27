На фронте погиб силач из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады

Спортсмен отдал свою жизнь за Украину

На войне с российскими оккупантами погиб кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу и призер чемпионатов Черниговской области Александр Лизин. Накануне отдал свою жизнь на фронте известный украинский футзалист Андрей Петренко.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины в Facebook. Многократный участник чемпионатов Черновцов в звании сержанта воевал в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"За личные мужество и героизм, весомый вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины и с целью чествования светлой памяти черновчан, погибших во время боевых действий, награжден медалью "Во славу Черновцов" (посмертно)", — говорится в сообщении.

Ранее на войне погиб стронгмен Василий Павельев, который работал патрульным в Киеве.

Перед этим сообщалось, что на фронте свою жизнь отдал мастер спорта Украины по гиревому спорту. Также погиб мастер спорта Украины международного класса по пауэрлифтингу.