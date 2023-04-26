"Сердце останавливается": на фронте погиб звезда украинского футзала

Игрок завершил карьеру в 2015 году

Звездный украинский футзалист Андрей Петренко отдал свою жизнь на войне против российских захватчиков. Ранее экс-капитан украинской сборной по футзалу Евгений Иваняк перешел в клуб из рф.

О смерти Петренко в Facebook сообщил его тренер Александр Юзик. 41-летний экс-спортсмен принимал участие в боевых действиях в составе 81-й отдельной аэромобильной бригады.

"Сердце останавливается, мозг перестает воспринимать реальность, ноги налиты свинцом и отказываются двигаться! Боже, как могло так случиться, почему не сохранил сына для родителей, любящего отца для семьи, замечательного человека, настоящего патриота нашей Украины?!

Андрей, ты всегда останешься в наших сердцах, память о тебе никогда не угаснет, твою футзальную эстафету продолжат сыновья Никита и Макар!", — говорится в посте Юзика.

До завершения карьеры в 2015 году Петренко выступал на профессиональном уровне за "Титан-Заря" из Покровского, днепровский "Будивел" и ФИНЭК (Днепропетровская государственная финансовая академия).

Футзалисту удалось выиграть Всемирные студенческие игры по мини-футболу, стать чемпионом Украины среди вузов, а также команд I Лиги и АПК Украины. Кроме того, он побеждал на Всеукраинской универсиаде.

Ранее под Бахмутом свою жизнь за Украину отдал украинский футболист Роман Скрипнюк. Также стало известно, что там же погиб экс-футболист "Металлург" Запорожье Руслан Курдас.

"Телеграф" сообщал, что на войне погиб отец футболиста "Зари" Ярослава Кисиля Валентин.