Отец футболиста украинского топ-клуба погиб на фронте

Украина потеряла еще одного героя

Отец футболиста луганской "Зари" Ярослава Кисиля Валентин погиб на войне от рук российских оккупантов. Ранее стало известно, что под Бахмутом (Донецкая область) погиб украинский футболист Роман Скрипнюк.

Об этом сообщает украинский клуб в Instagram. В посте говорится о том, что "Заря" узнала об этом сегодня, 11 апреля.

"Сочувствуем семье и уверены, что все герои останутся навсегда в нашей памяти. Слава Украине!", — написал аккаунт луганской команды.

По итогам 19 туров украинской Премьер-лиги "Заря" занимает третье место с отставанием в шесть очков от лидера "Шахтера".

Ранее при обороне Бахмута погиб 28-летний украинский футболист Руслан Курдас.

Напомним, что также в боях под Бахмутом не удалось выжить мастеру спорта Украины по фри-файту Андрею Храпанову. Кроме того, защищая город-крепость, погиб в бою известный украинский легкоатлет Владимир Андрощук.