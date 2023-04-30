Героически погиб во время задания: в Бахмуте пал украинских воин-журналист (фото)

Воин пал во время выполнения боевого задания

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно забирает жизни наших защитников. Трагическая новость пришла в семью журналиста Владимира Мукана.

Печальная новость появилась на его странице в Facebook, где только недавно защитник рассказывал о том, что получил офицерское звание.

До войны Мукан работал журналистом и редактором в "Газете по-украински", журнале "Країна" и интернет-портале Gazeta.ua, однако позже встал на путь воина и с оружием в руках защищал Украину от российских захватчиков. Только в апреле он рассказал, что ему выпала честь получить погоны офицера ВСУ.

"Никогда не думал, что буду военным. Но выпала честь служить во время войны и получить погон младшего лейтенанта именно в зоне боевых действий на самом горячем направлении. Благодарен командиру батальона под позывным "Тринадцатый" и тем, кто всегда поддерживал меня и остается бок о бок. Служу народу Украины", — говорил воин.

А уже сегодня стало известно, что боец погиб 29 апреля во время выполнения боевого задания в Бахмуте.

"29 апреля 2023 года в Бахмуте во время выполнения боевой задачи героически погиб Владимир Мукан, младший лейтенант ВСУ. Дата и время прощания с Владимиром будет сообщено позже", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что война с россией забрала жизнь еще одного медийщика. Известный журналист и воин Александр Бондаренко. ВСУ погиб на Донбассе.

Также мы сообщали, что в Бахмуте погиб украинский дзюдоист Виталий Паращук.