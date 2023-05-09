Росіяни вбили на Донбасі журналіста відомого французького видання: подробиці (фото)

Іноземний журналіст потрапив під ракетний обстріл у Часовому Яру

В Україні на фронті знову загинув журналіст. На початку травня в боях під Бахмутом загинув співробітник Агентства стратегічних комунікацій RMA Олександр Бондаренко. Сьогодні стало відомо, що російські окупанти перервали життя кореспондента французького видання AFP Армана Солдіна.

Трагічну новину повідомили у Twitter видання. Відомо, що Арман Солдін загинув 9 травня внаслідок обстрілу російської армії.

Як повідомили у виданні, Арман Солдін перебував із завданням на сході України. Внаслідок обстрілу Часового Яру 9 травня французький журналіст отримав поранення, несумісні із життям.

"Ми спустошені, дізнавшись про смерть журналіста AFP Армана Солдіна сьогодні на сході України. Усі наші думки звернені до його родини та близьких", - сказано у повідомленні видання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на сході України під обстріл потрапив італійський журналіст Коррадо Зуніно. З пораненням плеча він потрапив до лікарні, а його український помічник Богдана Бітіка загинув. У нього залишилася дружина та син. Журналіст із помічником потрапили у засідку російських снайперів.