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Как россияне уничтожают Донбасс: в Краматорске многодетная семья из-за обстрела осталась без жилья (фоторепортаж)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
Разрушенные дома, многодетная семья осталась без жилья Новость обновлена 12 мая 2023, 19:18
Разрушенные дома, многодетная семья осталась без жилья. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Россияне нанесли удар по Краматорскому району — попали в жилищный сектор.

Россияне продолжают беспощадно обстреливать украинские города и села. Так, в ночь на пятницу, 12 мая, оккупанты нанесли очередной удар по Краматорску Донецкой области.

Местные власти сообщили, что зафиксированы попадания в район школы в Краматорске и в жилой сектор в Ясногорке (поселок в пределах Краматорска). К счастью, погибших и раненых нет.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте "прилета" и пообщался с местными жителями.

В поселке вражеские снаряды повредили частные дома, заборы, линии электросетей. В результате взрыва на дороге образовалась огромная воронка.

Некоторые дома не подлежат восстановлению. Один из таких принадлежит многодетной семье. После ночного "прилета" семья, в которой пятеро детей, осталась без крова.

Обстрел Краматорска 12 мая — последствия попаданий
Россияне ночью обстреляли Краматорскую общину
Обстрел Краматорска 12 мая — последствия попаданий
Многодетная семья осталась без жилья

Отец пятерых детей рассказал, что вся семья ночевала в доме и даже не успела испугаться, так быстро все произошло.

"Все быстро произошло, почувствовал, что рядом попадало. Затем быстро детей вывели", — вспоминает 59-летний Анатолий.

Обстрел Краматорска 12 мая — последствия попаданий
Поврежденная крыша в доме
Обстрел Краматорска 12 мая — последствия попаданий
Жители разбирают завалы
Обстрел Краматорска 12 мая — последствия попаданий
Дом мальчика разрушил российский снаряд
Обстрел Краматорска 12 мая — последствия попаданий
Маленькая девочка осталась без крова над головой
Обстрел Краматорска 12 мая — последствия попаданий
Зафиксированы попадания в жилищный сектор
Обстрел Краматорска 12 мая — последствия попаданий
После взрыва образовалась огромная воронка
Обстрел Краматорска 12 мая — последствия попаданий
Некоторые дома невозможно восстановить

Еще одна местная жительница показала свой разрушенный дом. Часть окон в нем уцелела, но в некоторых комнатах обвалился потолок и пошли трещины в стенах.

"Произошло (взрывы — ред.) около часа ночи. Жителей нашей улицы разбудила взрывная волна. Волна нанесла разного типа повреждения домам нашей улицы. В домах нет стен, крыши, но главное, что все живы и здоровы", — рассказывает женщина.

Обстрел Краматорска 12 мая — последствия попаданий
Поврежденные линии электропередач
Обстрел Краматорска 12 мая — последствия попаданий
Обстрел Краматорска 12 мая — последствия попаданий
Многодетная семья, потерявшая жилье, нуждается в помощи

Фото и видео: Ян Доброносов

Семья, потерявшая жилье, нуждается в помощи!!!

Все желающие помочь могут присоединиться к сбору средств. Карта матери Шевченко Наталии Викторовны4790729942430265.

Напомним, 8 мая россияне нанесли удары по Днепру и Харькову. Ракетный удар по последнему был нанесен с использованием установок С-300, а всего в области было зафиксировано по меньшей мере 6 "прилетов".

Также в ночь на 6 мая оккупанты ударили управляемыми бомбами по Сумской области и атаковали беспилотниками Днепропетровщину.

Теги:
#Краматорск #Донбас #Обстріл