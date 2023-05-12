Как россияне уничтожают Донбасс: в Краматорске многодетная семья из-за обстрела осталась без жилья (фоторепортаж)

Россияне нанесли удар по Краматорскому району — попали в жилищный сектор.

Россияне продолжают беспощадно обстреливать украинские города и села. Так, в ночь на пятницу, 12 мая, оккупанты нанесли очередной удар по Краматорску Донецкой области.

Местные власти сообщили, что зафиксированы попадания в район школы в Краматорске и в жилой сектор в Ясногорке (поселок в пределах Краматорска). К счастью, погибших и раненых нет.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте "прилета" и пообщался с местными жителями.

В поселке вражеские снаряды повредили частные дома, заборы, линии электросетей. В результате взрыва на дороге образовалась огромная воронка.

Некоторые дома не подлежат восстановлению. Один из таких принадлежит многодетной семье. После ночного "прилета" семья, в которой пятеро детей, осталась без крова.

Россияне ночью обстреляли Краматорскую общину

Многодетная семья осталась без жилья

Отец пятерых детей рассказал, что вся семья ночевала в доме и даже не успела испугаться, так быстро все произошло.

"Все быстро произошло, почувствовал, что рядом попадало. Затем быстро детей вывели", — вспоминает 59-летний Анатолий.

Поврежденная крыша в доме

Жители разбирают завалы

Дом мальчика разрушил российский снаряд

Маленькая девочка осталась без крова над головой

Зафиксированы попадания в жилищный сектор

После взрыва образовалась огромная воронка

Некоторые дома невозможно восстановить

Еще одна местная жительница показала свой разрушенный дом. Часть окон в нем уцелела, но в некоторых комнатах обвалился потолок и пошли трещины в стенах.

"Произошло (взрывы — ред.) около часа ночи. Жителей нашей улицы разбудила взрывная волна. Волна нанесла разного типа повреждения домам нашей улицы. В домах нет стен, крыши, но главное, что все живы и здоровы", — рассказывает женщина.

Поврежденные линии электропередач

Многодетная семья, потерявшая жилье, нуждается в помощи

Фото и видео: Ян Доброносов

Семья, потерявшая жилье, нуждается в помощи!!!

Все желающие помочь могут присоединиться к сбору средств. Карта матери Шевченко Наталии Викторовны — 4790729942430265.

Напомним, 8 мая россияне нанесли удары по Днепру и Харькову. Ракетный удар по последнему был нанесен с использованием установок С-300, а всего в области было зафиксировано по меньшей мере 6 "прилетов".

Также в ночь на 6 мая оккупанты ударили управляемыми бомбами по Сумской области и атаковали беспилотниками Днепропетровщину.