Як росіяни знищують Донбас: у Краматорську багатодітна сім'я через обстріл залишилася без житла (фоторепортаж)

Росіяни завдали удару по Краматорській громаді — влучили в житловий сектор.

Росіяни продовжують нещадно обстрілювати українські міста та села. Так, в ніч на п'ятницю, 12 травня, окупанти завдали чергового удару по Краматорську Донецької області.

Місцева влада повідомила, що зафіксовані влучання в район школи у Краматорську та в житловий сектор у Ясногірці (селище в межах Краматорська). На щастя, загиблих та поранених немає.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці "прильоту" та поспілкувався з місцевими жителями.

В селищі ворожі снаряди пошкодили приватні будинки, паркани, лінії електромереж. В результаті вибуху на дорозі утворилася величезна вирва.

Деякі будинки не підлягають відновленню. Один з таких належить багатодітній родині. Після нічного "прильоту" сім'я, в якій п'ятеро дітей, залишилася без даху над головою.

Росіяни вночі обстріляли Краматорську громаду

Багатодітна сім'я залишилася без житла

Батько п'ятьох дітей розповів, що вся родина ночувала в будинку і навіть не встигла злякатися, — так швидко все відбулося.

"Все швидко сталося, відчув, що поряд попадало. Потім швидко дітей вивели", — згадує 59-річний Анатолій.

Пошкоджений дах у будинку

Мешканці розбирають завали

Дім хлопчика зруйнував російський снаряд

Маленька дівчинка залишилася без даху над головою

Зафіксовані влучання в житловий сектор

Після вибуху утворилася величезна вирва

Деякі будинки не можливо відновити

Ще одна місцева жителька показала свій зруйнований будинок. Частина вікон в ньому вціліла, але в деяких кімнатах обвалилася стеля та пішли тріщини в стінах.

"Відбулося (вибухи — ред.) близько першої години ночі. Мешканців нашої вулиці розбудила вибухова хвиля. Хвиля завдала різного типу пошкодження будинкам нашої вулиці. В будинках немає стін, даху, але головне, що всі живі і здорові", — розповідає жінка.

Пошкоджені лінії електропередач

Багатодітна родина, яка втратила житло, потребує допомоги

Фото і відео: Ян Доброносов

Родина, яка втратила житло, потребує допомоги!!!

Всі бажаючі допомогти, можуть приєднатися до збору коштів. Карта матері Шевченко Наталії Вікторівни — 4790729942430265.

Нагадаємо, 8 травня росіяни завдали ударів по Дніпру та Харкову. Ракетний удар по останньому було завдано з використанням установок С-300, а всього в області було зафіксовано щонайменше 6 прильотів.

Також в ніч на 6 травня окупанти вдарили керованими бомбами по Сумській області та атакували безпілотниками Дніпропетровщину.