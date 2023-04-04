Прорив дамби у Краматорську: десятки вулиць під водою, а жителів евакуюють рятувальники (фото)

Наслідки розливу річки намагаються мінімізувати

У місті Краматорськ (Донецька область), де 4 квітня стався прорив дамби, продовжують працювати рятувальники. Вони рятують та евакуюють людей.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

У поліції уточнили, що інцидент стався у селі Городещине міста Краматорськ. На одному з ставків було частково зруйновано водоскидний шлюз, через що вода затопила частину населеного пункту. Підтоплено 30 вулиць – це 260 домоволодінь: 51 – приватний житловий будинок, 209 – прибудинкових ділянок.

Рятувальники, які прибули на місце подій, продовжують працювати і зараз вже відомо про трьох врятованих і більше десяти евакуйованих громадян.

"Наразі рятувальники Донеччини роблять подомові обстеження з метою евакуації місцевих та здійснюються заходи щодо створення загородження у водоскидному шлюзі для мінімізації наслідків розливу води в річці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни знову завдали потужного удару по Краматорську.

Також ми повідомляли, що цвинтар, що розростається, в Краматорську показали з висоти пташиного польоту. Він став останнім притулком для місцевих мешканців та захисників України.