Прорыв дамбы в Краматорске: десятки улиц под водой, а жителей эвакуируют спасатели (фото)

Последствия разлива реки пытаются минимизировать

В городе Краматорск (Донецкая область), где 4 апреля произошел прорыв дамбы, продолжают работать спасатели. Они спасают и эвакуируют людей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

В полиции уточнили, что инцидент произошел в селе Городешино города Краматорск. На одном из прудов был частично разрушен водосбросный шлюз из-за чего вода затопила часть населенного пункта. Подтоплено 30 улиц – это 260 домовладений: 51 – частный жилой дом, 209 – придомовых участков.

Прибывшие на место событий спасатели продолжают работать и в настоящий момент уже известно о трех спасенных и более десяти эвакуированных гражданах.

"В настоящее время спасатели Донбасса делают подомовые обследования с целью эвакуации местных и осуществляются мероприятия по созданию заграждения в водосбросном шлюзе для минимизации последствий разлива воды в реке", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что россияне снова нанесли мощный удар по Краматорску.

Также мы сообщали, что разрастающееся кладбище в Краматорске показали с высоты птичьего полета. Оно стало последним пристанищем для местных жителей и защитников Украины.