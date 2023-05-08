Окупанти обстріляли ракетами Дніпро та Харків: що відомо

Росіяни продовжують тактику нічних обстрілів України

Російські окупанти знову завдали ударів по території України, через що вибухи були чутні в Дніпрі та Харкові.

Як поінформував голова Харківської ОВА Олег Синегубов, ракетний удар було завдано з використанням установок С-300, а всього в області було зафіксовано щонайменше 6 прильотів.

При цьому частина ракет упала у Харківському районі.

"На місцях працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється", — повідомив він.

Тим часом міський голова Ігор Терехов повідомив, що мешканці обласного центру чули щонайменше п’ять вибухів, з яких три за межами міста.

Про вибухи також повідомив мер Дніпра Борис Філатов, який зазначив, що у місті було чути кілька вибухів.

Додаткову інформацію він не надав, проте за даними моніторингових груп по Дніпропетровській області росіяни застосували ОТРК "Іскандер".

Як повідомлялося раніше, окупанти ось уже кілька днів застосовують ракети та дрони проти українських мирних міст, так у ніч проти 8 травня близько 30 дронів атакували Київ. Без руйнувань та постраждалих не обійшлося.