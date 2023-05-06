Пускали авіабомби та "шахеди": що відомо про нічні обстріли України

Окупанти обстріляли Сумську та Дніпропетровську області, постраждали люди

Російські окупанти регулярно обстрілюють мирні українські міста та села: минулого вечора та в ніч на 6 травня окупанти вдарили керованими бомбами по Сумській області та атакували безпілотниками Дніпропетровщину.

Як повідомляє Оперативне командування "Північ", близько 22:13 5 травня, росіяни скинули дві керовані авіабомби (КАБ) на місто Глухів. Внаслідок ворожої атаки, за попередніми даними, постраждали п’ятеро людей. Крім того пошкоджено 44 приватні будинки та заклад освіти.

У ніч проти 6 травня окупанти вдарили по Дніпропетровщині дронами. За даними голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака, військові з повітряного командування "Схід" збили всі чотири "шахеди".

Їхні уламки впали в Синельниківському районі, є пошкодження. Зокрема вибито вікна у п’яти приватних будинках. Пошкоджені також дві господарські будівлі та лінія електропередач. Але головне, люди, на щастя, не постраждали.

Також російська армія минулої ночі атакувала і Марганецьку громаду Нікопольського району, вдаривши по мирному населеному пункту 15-ма снарядами з "Граду". На щастя обійшлося без постраждалих.

Як повідомляв "Телеграф", внаслідок удару російської армії по Чернігівщині 1 травня загинула дитина. Приліт був у освітню установу, яка на даний момент не працює, а дитина перебувала поряд.