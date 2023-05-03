У Херсоні та області не припиняються обстріли: кількість загиблих зросла (фото)

Через обстріл Херсонської області загинули 12 людей, ще два десятки поранено

Херсонська область 3 травня практично з самого ранку перебуває під обстрілом. Через удар по селу Степанівка загинули троє співробітників обленерго, а ще двох людей було вбито внаслідок обстрілу інших населених пунктів області. Також окупанти вдарили по супермаркету у самому Херсоні, кількість загиблих зросла до 12 осіб.

Про це розповіли у Генпрокуратурі. Відомо, що зараз місто також знаходиться під обстрілами ворога з артилерії та іншого озброєння.

Внаслідок удару по Херсону було зруйновано супермаркет "АТБ", у якому перебували відвідувачі. На фото з місця подій видно постраждалих покупців, а також розбиті вітрини. Генпрокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Станом на 16:30 у Херсоні загинули 12 людей через хаотичні обстріли та влучення снарядів по об’єктам цивільної інфраструктури. Ще 22 особи отримали травми різного ступеня важкості.

Також у прокуратурі розповіли, що троє енергетиків чинили електромережі після чергових атак армії росії, щоб забезпечити людей світлом. У цей момент ворог завдав чергового удару, внаслідок якого двоє робітників загинули на місці, а третій у кареті швидкої допомоги.

Також ворог обстріляв Даріївську общину, через що загинув один місцевий житель. За інформацією Херсонської ОВА, обстріл не припиняється на даний момент.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Херсоні вводять цілодобову комендантську годину на кілька днів через російські обстріли. З 20:00 5 травня до 6:00 8 травня людям буде заборонено перебувати на вулицях.