Жителів Херсону "запруть" вдома на кілька діб: що відомо

У Херсоні комендантська година триватиме 58 годин

У Херсоні, де сьогодні внаслідок обстрілу загинули люди, ухвалили рішення ввести цілодобову комендантську годину, яка триватиме 58 годин.

Як повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін, вона триватиме з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня.

У зазначений час людям буде заборонено перебувати на вулицях.

Крім того, за рішенням місцевої влади Херсон закриють на виїзд та в’їзд.

Рішення було ухвалено після засідання Ради оборони Херсонської області. На ньому обговорювалися ймовірні провокації з боку ворога.

"Для сприяння безперешкодній роботі правоохоронних органів було прийнято рішення ввести цілодобову комендантську годину", — сказав Прокудін.

Глава регіону попросив місцевих жителів встигнути вирішити всі свої справи, а також запастись продуктами та медикаментами. Як виняток людям буде дозволено ненадовго вийти з дому до найближчого магазину, але при цьому з собою потрібно мати документи.

Нагадаємо, що майже щодня ворог обстрілює Херсон із РСЗВ та іншого озброєння.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 3 травня Україна зазнала атаки дронами.