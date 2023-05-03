Жителей Херсона "запрут" дома на несколько суток: что известно

В Херсоне комендантский час продлится 58 часов

В Херсоне, где сегодня в результате обстрела погибли люди, приняли решение ввести круглосуточный комендантский час, который продлится 58 часов.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, он продлится с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая.

В указанное время людям будет запрещено находиться на улицах.

Кроме того, по решению местных властей Херсон закроют на выезд и въезд.

Решение было принято после заседания Совета обороны Херсонской области. На нем обсуждали вероятные провокации со стороны врага.

"Для содействия беспрепятственной работе правоохранительных органов было принято решение ввести круглосуточный комендантский час", — сказал Прокудин.

Глава региона попросил местных жителей успеть решить все свои дела, а также запастись продуктами и медикаментами. В виде исключения людям будет разрешено ненадолго выйти из дома в ближайший магазин, но при этом с собой нужно иметь документы.

Напомним, что почти каждый день враг обстреливает Херсон из РСЗО и другого вооружения.

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