Жителей Херсона "запрут" дома на несколько суток: что известно
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В Херсоне комендантский час продлится 58 часов
В Херсоне, где сегодня в результате обстрела погибли люди, приняли решение ввести круглосуточный комендантский час, который продлится 58 часов.
Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, он продлится с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая.
В указанное время людям будет запрещено находиться на улицах.
Кроме того, по решению местных властей Херсон закроют на выезд и въезд.
Решение было принято после заседания Совета обороны Херсонской области. На нем обсуждали вероятные провокации со стороны врага.
"Для содействия беспрепятственной работе правоохранительных органов было принято решение ввести круглосуточный комендантский час", — сказал Прокудин.
Глава региона попросил местных жителей успеть решить все свои дела, а также запастись продуктами и медикаментами. В виде исключения людям будет разрешено ненадолго выйти из дома в ближайший магазин, но при этом с собой нужно иметь документы.
Напомним, что почти каждый день враг обстреливает Херсон из РСЗО и другого вооружения.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 3 мая Украина подверглась атаке дронами.