Украина подверглась атаке дронов: взрывы слышали в разных городах

Украина вновь подверглась обстрелам

В ночь на 3 мая оккупанты в очередной раз обстреляли территорию Украины с использованием ракет и ударных беспилотников.

Как сообщают местные telegram-каналы, о взрывах сообщалось в Днепре и Запорожье, а в Киеве работали средства ПВО.

На одном из видео из Днепра, размещенном в сети, слышен громкий взрыв, после которого включились сигнализации ближайших автомобилей.

В то же время спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в Днепре отработала ПВО. А вот по Запорожью оккупанты нанесли удар с использованием ракет С-300, информации о жертвах и повреждениях пока не поступало.

До этого сообщалось о работе ПВО в Киеве, который подвергся налету ударных беспилотников.

В свою очередь Херсон попал под артиллерийский удар, вследствие чего в одном из районов города вспыхнул пожар.

Как сообщалось ранее, вечером 30 апреля оккупанты нанесли удар по Павлограду (Днепропетровская область) после чего там произошел сильный взрыв и вспыхнул мощный пожар.

1 мая обстрелу подверглась Черниговская область, что привело к гибели одного ребенка.