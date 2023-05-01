Ракетный удар по Павлограду: известно о больших разрушениях и десятках пострадавших (фото)
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Враг ударил по Павлограду вечером 30 апреля
В результате ракетной атаки по Павлограду Днепропетровской области пострадали минимум 25 человек, среди которых трое детей.
Об этом сообщил глава региона Сергей Лысак.
По его информации, в небе над областью вечером 30 апреля и ночью 1 мая сбили 7 вражеских ракет, хотя "прилеты" все же были.
"В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже затушили. В жилом районе повреждены 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 заведений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов", — написал он.
Также глава региона добавил, что при последних обстрелах зафиксированы разрушения и в общинах Павлоградского района.
В Вербковской повреждены почти 40 жилых домов, в Юрьевской – 2, а в Межирицкой – повреждена школа.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 1 мая враг нанес новый массированный ракетный удар по Украине. К счастью, украинские системы ПВО сработали на отлично, что вызвало бурю негодования у россиян в соцсетях.