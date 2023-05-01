Новый обстрел: россияне убили еще одного украинского ребенка

Удар был нанесен по образовательному учреждению

Сегодня, 1 мая, российские оккупанты попытались обстрелять сразу несколько областей Украины, включая Черниговщину, где в результате вражеской атаки погиб ребенок. Появилась первая информация о происшествии.

Председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале сообщил, что звуки взрывов раздались примерно в 15:37 в Новгород-Северского района. Уже известно, что прилет был по образовательному учреждению, которое на данный момент не работает.

"Есть данные о гибели ребенка, находившегося неподалеку. Информация о потерпевших уточняется. россия – террорист. Террористов нужно уничтожать", — говорится в сообщении.

Отметим, что по данным ОК "Север", еще рано утром 1 мая оккупанты несколько раз обстреляли границы Черниговской и Сумской областей из артиллерии и минометов. С 05:43 до 07:20 зафиксировано 17 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии в районе н.п. Гремяч. Затем с 10:15 до 10:20 зафиксировано 4 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, по н.п. Ходино.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские захватчики нанесли удар по жилому дому в Умани. В результате погибли 23 человека, из них пятеро — дети: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет).