Россияне нанесли удар по Херсону: прилет в гипермаркет, есть погибшие и раненые
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В результате обстрела Херсона 3 мая есть погибшие
Утром 3 мая российские оккупанты обстреляли Херсон. Снаряды попали по строительному гипермаркету в одном из районов города.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, известно о трех погибших и пяти раненых.
По данным силового ведомства, погибшие и пострадавшие — работники и посетители магазина.
"С русскими убийцами нельзя договариваться. Их нужно привлечь к ответственности. Или уничтожить", – заявил глава МВД Игорь Клименко.
В ГСЧС уточнили, на месте происшествия работают 15 спасателей и три единицы техники.
В то же время Херсонская областная прокуратура сообщила о начале досудебного расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, утром 3 мая российские оккупанты произвели обстрел Херсона и населенных пунктов области. В результате обстрелов города и области были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, линии электропередач и газопровод.
Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 3 мая Украина подверглась атаке дронами со стороны оккупантов.