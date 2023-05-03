Росіяни завдали удару по Херсону: приліт у гіпермаркет, є загиблі та поранені
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Внаслідок обстрілу Херсона 3 травня є загиблі
Уранці 3 травня російські окупанти обстріляли Херсон. Снаряди влучили у будівельний гіпермаркет в одному з районів міста.
Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених.
За даними силового відомства, загиблі та постраждалі — працівники та відвідувачі магазину.
"З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити", – заявив голова МВС Ігор Клименко.
У ДСНС уточнили, що на місці події працює 15 рятувальників та 3 од. техніки.
Водночас Херсонська обласна прокуратура повідомила про початок досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, вранці 3 травня російські окупанти здійснили обстріл Херсона та населених пунктів області. Внаслідок обстрілів міста та області було пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі, лінії електропередач та газопровід.
Раніше "Телеграф" писав, що в ніч проти 3 травня Україна зазнала атаки дронами з боку окупантів.