Росіяни завдали удару по Херсону: приліт у гіпермаркет, є загиблі та поранені

Внаслідок обстрілу Херсона 3 травня є загиблі

Уранці 3 травня російські окупанти обстріляли Херсон. Снаряди влучили у будівельний гіпермаркет в одному з районів міста.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених.

За даними силового відомства, загиблі та постраждалі — працівники та відвідувачі магазину.

"З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити", – заявив голова МВС Ігор Клименко.

Фото: ДСНС

У ДСНС уточнили, що на місці події працює 15 рятувальників та 3 од. техніки.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Водночас Херсонська обласна прокуратура повідомила про початок досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вранці 3 травня російські окупанти здійснили обстріл Херсона та населених пунктів області. Внаслідок обстрілів міста та області було пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі, лінії електропередач та газопровід.

Раніше "Телеграф" писав, що в ніч проти 3 травня Україна зазнала атаки дронами з боку окупантів.