Три удари окупантів по Херсонщині: загинули працівники обленерго (оновлено)

Один із працівників обленерго помер у кареті швидкої допомоги

Після ранкового обстрілу Херсона російські окупанти атакували село Степанівка під обласним центром. Наразі вже є інформація про загиблих.

Про це сьогодні, 3 травня, в ефірі телемарафону повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, ворог ударив по селу з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок ворожих обстрілів на місці пригоди загинули двоє працівників обленерго, ще один — помер у кареті швидкої допомоги. Вони виконували аварійно-відновлювальні роботи поблизу села Степанівка.

Степанівка на карті

"В обід російська армія атакувала Степанівку, загинуло троє людей: двоє на місці обстрілу, одна в кареті "швидкої". Загиблі — працівники обленерго, які виконували відновлювальні роботи", — зазначив він.

За інформацією в Telegram-каналі Херсонської ОВА, загарбники також завдали ударів по Михайлівці, Гаврилівці, Тягинці, Токарівці та Іванівці. Зазначається, що внаслідок атаки у Токарівці у дворі свого будинку загинув 47-річний чоловік, а в Іванівці було поранено 61-річного місцевого жителя.

Також було повідомлено, що після закінчення ефіру стало відомо про нові обстріли.

"Ворог ударив по залізничному вокзалу Херсона. Попередньо одна людина загинула, ще троє цивільних — поранені. Також пошкоджено карету швидкої — медики не постраждали. На місці працюють рятувальні служби", — йдеться в повідомленні.

Оновлено. О 14:44 Олександр Прокудін опублікував таке повідомлення у своєму Telegram-каналі:

"Росіяни продовжують бити по Херсону, залишайтеся в безпечних місцях. Вже відомо про нових поранених та загиблих. Коли у місті стане спокійніше, повідомлю окремо!".

Водночас голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що, за попередньою інформацією, в ході ворожого обстрілу Херсона окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі. На цей час відомо про одного потерпілого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в ніч проти 3 травня російські окупанти атакували українські міста дронами. Вибухи було чутно у Дніпрі та Запоріжжі.