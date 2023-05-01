Новий обстріл: росіяни вбили ще одну українську дитину

Удар було завдано по освітньому закладу

Сьогодні, 1 травня, російські окупанти спробували обстріляти одразу кілька областей України, включаючи Чернігівщину, де внаслідок ворожої атаки загинула дитина. З’явилася перша інформація про подію.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі повідомив, що звуки вибухів пролунали приблизно о 15:37 у Новгород-Сіверському районі. Вже відомо, що приліт був по освітньому закладу, який зараз не працює.

"Є дані про загибель дитини, яка знаходилася неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється. росія – терорист. Терористів потрібно знищувати", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за даними ОК "Північ", ще рано-вранці 1 травня окупанти кілька разів обстріляли кордони Чернігівської та Сумської областей з артилерії та мінометів. З 05:43 до 07:20 зафіксовано 17 парафій, ймовірно, зі ствольної артилерії в районі н.п. Грем’яч. Потім з 10:15 до 10:20 зафіксовано 4 парафії, ймовірно, з міномета 120 мм, н.п. Ходіно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські загарбники завдали удару по житловому будинку в Умані. В результаті загинули 23 особи, з них п’ятеро — діти : двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та три дівчинки (8, 11 та 14 років).