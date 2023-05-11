Зайнялося 5 будинків, серед постраждалих — медики: росіяни вночі вдарили під Запоріжжям (відео)

Постраждало троє працівників швидкої допомоги, які прибули на виклик

Росіяни запустили масштабну евакуацію населення з окупованих територій Запорізької області, а вільні території нещадно обстрілюють — пізно ввечері 10 травня, вони здійснили масований обстріл одного з селищ Запорізького району — зайнялися п'ять житлових будинків, постраждало восьмеро людей, троє з яких — працівники "швидкої допомоги".

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Запорізькій області, під час обстрілу селища Запорізького району крім будинків, які загорілися, ще шість було пошкоджено. Крім того, під час російського обстрілу пошкоджені два автомобілі швидкої допомоги. Також було перебито газову трубу. Пожежу у будинках швидко загасили. Під час гасіння одного з них, вогнеборці врятували жінку, яку передали медикам.

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, в ніч на 11 травня росіяни здійснили 70 обстрілів Запорізької області, зафіксовано понад три десятки руйнувань у 20 населених пунктах.

"60 разів ворог бив з артилерії, 5 з РСЗВ, наніс 3 авіаційні удари та один ракетний, здійснив одну атаку з БПЛА. Понівечено приватні будинки, автівки, майно жителів, соціальні заклади та комунальні мережі в Гуляйполі, Оріхові, Степногірську та навколишніх селах", — написав він.

У Малокатеринівці зайнялися житлові будинки

У той же час, з РСЗВ окупанти масовано обстріляли Малокатеринівку, де 8 людей постраждали від касетних снарядів. Троє з них — працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик. Також поранення отримали три чоловіка та дві жінки.

Як повідомляв "Телеграф", 8 травня росіяни завдали ударів по Дніпру та Харкову. Ракетний удар по останньому було завдано з використанням установок С-300, а всього в області було зафіксовано щонайменше 6 прильотів.