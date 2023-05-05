Починається? На Запоріжжі окупанти запустили масштабну евакуацію населення (відео)

Людей хочуть вивозити до Бердянська

На тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ окупантам стає все "тривожніше". 5 травня гауляйтери оголосили про часткову евакуацію мешканців тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Так, гауляйтер тимчасово окупованої Запорізької області заявив, що з сьогоднішнього дня проводиться евакуація дітей з батьками, людей похилого віку, інвалідів і пацієнтів лікувальних закладів вглиб області.

"Буде організовано тимчасове переміщення мешканців з населених пунктів: Тимошівка, Смирнівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори, Розівка", — Каже зрадник.

Всі ці населені пункти розташовані в межах 50-70 кілометрів від лінії фронту. Це найбільші населені пункти — крім них, у цих межах ще багато сіл.

Петро Андрющенко підтверджує цю інформацію та додає, що окупаційна влада Запоріжжя відправила з Бердянська на "евакуацію" дітей 40 автобусів. У першій половині дня трасою Маріуполь – Запоріжжя пройшло п’ять колон автобусів по 5-8 штук у супроводі військових окупантів. Близько 15:00 біля с. Микільського Маріупольського району також у супроводі військових назад зафіксовано 4 автобуси. Два порожні, два з цивільними.

"Евакуація на Запоріжжі. Евакуація (закреслено) "тимчасове переміщення". Від авторів "Панікі нєт", — коментує новина Анрющенко.

Тим часом у мережі з’являються відео, що підтверджують евакуацію. Так, наприклад, у місті Пологи вулицями роз’їжджають машини з гучномовцями, які оголошують про евакуацію до Бердянська.

Також у селі Розівка (Пологівський район) можна побачити автобуси для евакуації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Росії окупантам роздали пам’ятки з порадами на випадок контрнаступу ЗСУ.

Також ми повідомляли, що в Маріуполі окупанти панікують перед контрнаступом ЗСУ.