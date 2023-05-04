Планують кругову оборону: у Маріуполі окупанти панікують перед контрнаступом ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ виглядає неминучим в очах окупантів

Окупанти в очікуванні контрнаступу ЗСУ готуються до кругової оборони Маріуполя Донецької області.

Таку заяву в ефірі телемарафону зробив заступник начальника Головного управління розвідки МОУ генерал-майор Вадим Скібіцький.

За його словами, йдеться не лише про оборону вказаного міста.

"Росіяни готуються до оборони Маріуполя. І не тільки Маріуполя, а й інших міст. Причому до кругової оборони", — сказав він.

Скибицький уточнив, що ворог у посиленому режимі працює над відновленням інфраструктури портів, щоб якнайшвидше доставити до Маріуполя військові вантажі.

Крім того, зазначає представник ГУР, зафіксовано масове стягування живої сили ворога до захоплених міст і населених пунктів, де противник хоче посилити оборону.

Раніше "Телеграф" писав про думку західних експертів щодо контрнаступу ЗСУ. Там вважають, що Росія демонструє внутрішню нерішучість, суперництво та роз’єднаність на тлі очікуваного наближення українських військових. Також повідомлялося, що серед росіян зростає паніка на тлі контрнаступу ЗСУ.