"Кривава бійня": чого побоюються США через контрнаступ ЗСУ

У Штатах зробили тривожну заяву через очікуваний контрнаступ ЗСУ

У Білому домі вважають, що весняний контрнаступ ЗСУ, в ході якого наші захисники звільнятимуть окуповані росією території, перетвориться на "криваву бійню". Тобто, перейшовши в атаку, Україна може зазнати великих втрат у живій силі.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на інформацію від співрозмовників в уряді США.

Так, за оцінками, оприлюдненими Білим домом, кількість ліквідованих російських окупантів в Україні за останні місяці значно зросла. Тільки з грудня налічується близько 20 тисяч убитих росіян і ще 80 тис., які отримали поранення.

За словами представника Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, майже половина з ліквідованих 20 тисяч військових рф — бойовики ПВК "Вагнера", зокрема і зеки, яких євген пригожин особисто збирав по в’язницях і колоніях.

У США вважають, що такі запеклі бойові дії говорять про те, що після початку контрнаступу ЗСУ ситуація може стати ще серйознішою і бійня буде ще кривавішою.

Водночас старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі зазначає, що під час зимового наступу росії в Вугледарі, Кремінній, Мар’їнці та інших місцях російські війська зазнали великих втрат.

"Коли ви атакуєте, ви, як правило, зазнаєте більше втрат", — зазначив Лі.

З огляду на це він припускає, що очікуваний контрнаступ ЗСУ може зіткнутися з подібною ситуацією і призвести до різкого зростання кількості жертв серед українських військових.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив важливу заяву про контрнаступ ЗСУ цієї весни.