"Кривава бійня": чого побоюються США через контрнаступ ЗСУ
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У Штатах зробили тривожну заяву через очікуваний контрнаступ ЗСУ
У Білому домі вважають, що весняний контрнаступ ЗСУ, в ході якого наші захисники звільнятимуть окуповані росією території, перетвориться на "криваву бійню". Тобто, перейшовши в атаку, Україна може зазнати великих втрат у живій силі.
Про це пише The Washington Post, посилаючись на інформацію від співрозмовників в уряді США.
Так, за оцінками, оприлюдненими Білим домом, кількість ліквідованих російських окупантів в Україні за останні місяці значно зросла. Тільки з грудня налічується близько 20 тисяч убитих росіян і ще 80 тис., які отримали поранення.
За словами представника Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, майже половина з ліквідованих 20 тисяч військових рф — бойовики ПВК "Вагнера", зокрема і зеки, яких євген пригожин особисто збирав по в’язницях і колоніях.
У США вважають, що такі запеклі бойові дії говорять про те, що після початку контрнаступу ЗСУ ситуація може стати ще серйознішою і бійня буде ще кривавішою.
Водночас старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі зазначає, що під час зимового наступу росії в Вугледарі, Кремінній, Мар’їнці та інших місцях російські війська зазнали великих втрат.
"Коли ви атакуєте, ви, як правило, зазнаєте більше втрат", — зазначив Лі.
З огляду на це він припускає, що очікуваний контрнаступ ЗСУ може зіткнутися з подібною ситуацією і призвести до різкого зростання кількості жертв серед українських військових.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив важливу заяву про контрнаступ ЗСУ цієї весни.