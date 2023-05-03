"Люди та снаряди у них у безліміті": росіяни впали в істерику через "початок контрнаступу" ЗСУ

Паніка росіян щодо контрнаступу ЗСУ стає дедалі помітнішою

На тлі наступу окупаційних військ на сході України, в росії почали заявляти про те, що ЗСУ нібито почали там контрнаступ.

Зокрема, як повідомляють російські ЗМІ, про це заявив голова ПВК "Вагнера" євген пригожин, а також низка пропагандистів.

При цьому заяви пригожина в цілому більше виглядають як закид у бік російського міноборони, з яким у нього затяжний конфлікт. Зокрема, він доповів, що його найманці нібито просунулися в Бахмуті, проте поскаржився на те, що у них залишилося боєприпасів на кілька днів. Крім того, він додав, що "вагнерівці" втратили 116 людей убитими.

"Снарядний голод найгостріший, ЗСУ розпочали свій контрнаступ, люди у них і снаряди в безліміті", — заявив пригожин.

При цьому він не уникнув можливості ткнути російське міноборони і зазначив, що артилерійські снаряди "вагнерівці" не отримують.

"У нас запас на кілька днів, жодної реакції", — поскаржився ватажок найманців.

Ці слова суперечать заявам інших пропагандистів, які повідомляють, що ЗСУ нібито почали просуватися в Запорізькій області, а не в Бахмуті.

Варто зазначити, що жодних заяв від Генштабу та інших офіційних осіб щодо контрнаступу поки не було, крім того, згідно з заявами міністра оборони Олексія Резнікова, підготовка до цього ще не закінчена. При цьому в росії на тлі підготовки удару ЗСУ виникла справжня паніка, а кремлівським пропагандистам уже почали видавати методички про те, як треба розповідати росіянам про "наступ НАТО".