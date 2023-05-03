Ворог не просунувся у Бахмуті, ЗСУ контратакували: свіжі карти боїв в Україні

Росіяни заявляють про українські контратаки під Авдіївкою

Російські окупанти не спиняють темпів наступу на сході України. Ворог продовжує наземні удари по лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна та на інших відрізках фронту.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ворог не просунувся в Бахмуті, однак досяг певних успіхів поблизу міста. Біля Авдіївки війська рф проводили наступальні операції, а також заявили про локальні контратаки Сил оборони України.

За даними Генштабу ЗСУ, противник вів наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу здійснив понад 30 атак.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Куп’янському напрямку ворог використовував БпЛА для розвідки та обстрілював з артилерії. На Лиманському напрямку наступав південніше Діброви (5 км на південний захід від Кремінної).

Карта бойових дій в Луганській області

В Бахмуті тривають міські бої, однак просування ворога знизило темпи. За даними DeepState, ворог обстрілює Сили оборони з танків, які перебувають в Забахмутці. ISW звітує, що окупанти досягли незначних успіхів на північний схід від траси біля Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута). За даними Генштабу, окупанти атакували у напрямку Іванівського та Предтечиного. Українські війська провели ряд контратак — це є частиною мобільної оборони.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському напрямку війська рф вели наступальні дії в районі Первомайського. Російські джерела розповідають про успішні контратаки в районі Авдіївки, зокрема в напрямку Водяного(8 км на південний захід від Авдіївки) і Троїцького (17 км на північний схід від Авдіївки). Також є свідчення про контратаки ЗСУ в Мар’їнці. Однак аналітики поки не підтверджують українські контратаки в районі Авдіївки, зазначаючи що такі дії проводяться час від часу і українське просування про яке кажуть російські джерела — частина цієї схеми.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Українські сили продовжують діяти на та навколо островів у дельті річки Дніпро в Херсонській області. Аналітики поки не оцінюють дій Сил оборони у тому районі як контрнаступ. Українські війська продовжують руйнувати логістику окупантів, завдаючи ударів по ключових вузлах у Запорізькій області.

Лінія фронту в Херсонській області

Лінія фронту в Запорізькій області

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Держдепі США вважають, що контрнаступ почнеться в найближчі тижні. Тим часом ворог намагається максимально завадити цьому — міста України атакують дронами та ракетами.