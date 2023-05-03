Ворог не просунувся у Бахмуті, ЗСУ контратакували: свіжі карти боїв в Україні
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Росіяни заявляють про українські контратаки під Авдіївкою
Російські окупанти не спиняють темпів наступу на сході України. Ворог продовжує наземні удари по лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна та на інших відрізках фронту.
Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ворог не просунувся в Бахмуті, однак досяг певних успіхів поблизу міста. Біля Авдіївки війська рф проводили наступальні операції, а також заявили про локальні контратаки Сил оборони України.
За даними Генштабу ЗСУ, противник вів наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу здійснив понад 30 атак.
Схід України
На Куп’янському напрямку ворог використовував БпЛА для розвідки та обстрілював з артилерії. На Лиманському напрямку наступав південніше Діброви (5 км на південний захід від Кремінної).
В Бахмуті тривають міські бої, однак просування ворога знизило темпи. За даними DeepState, ворог обстрілює Сили оборони з танків, які перебувають в Забахмутці. ISW звітує, що окупанти досягли незначних успіхів на північний схід від траси біля Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута). За даними Генштабу, окупанти атакували у напрямку Іванівського та Предтечиного. Українські війська провели ряд контратак — це є частиною мобільної оборони.
На Авдіївському напрямку війська рф вели наступальні дії в районі Первомайського. Російські джерела розповідають про успішні контратаки в районі Авдіївки, зокрема в напрямку Водяного(8 км на південний захід від Авдіївки) і Троїцького (17 км на північний схід від Авдіївки). Також є свідчення про контратаки ЗСУ в Мар’їнці. Однак аналітики поки не підтверджують українські контратаки в районі Авдіївки, зазначаючи що такі дії проводяться час від часу і українське просування про яке кажуть російські джерела — частина цієї схеми.
Південь України
Українські сили продовжують діяти на та навколо островів у дельті річки Дніпро в Херсонській області. Аналітики поки не оцінюють дій Сил оборони у тому районі як контрнаступ. Українські війська продовжують руйнувати логістику окупантів, завдаючи ударів по ключових вузлах у Запорізькій області.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Держдепі США вважають, що контрнаступ почнеться в найближчі тижні. Тим часом ворог намагається максимально завадити цьому — міста України атакують дронами та ракетами.