Окупанти атакують на сході: свіжі карти боїв в Україні

За добу відбиті понад 40 атак ворога

росія не полишає спроб захопити українські землі. Епіцентрами боїв лишаються Бахмут та Мар’їнка. Ворог кинув на це значні сили — тільки вбитими в боях за Бахмут окупанти вже втратили близько 20 тисяч людей за останні 5 місяців. Ще 80 тисяч — пораненими.

За даними Інституту вивчення війни, ворогам важче підтримувати темп наступальної операції. Окупанти тим часом продовжують тиснути на сході України.

Генштаб повідомляє, що окупанти атакують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському напрямку. За добу відбита 41 атака.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ворог продовжує обстріли активно застосовуючи артилерію. Наземні атаки зафіксовані на Лиманському напрямку на околицях Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Карта бойових дій в Луганській області

В Бахмуті ворог має певні просування — на трасі Бахмут — Сіверськ та в межах західної частини міста. Напередодні українським військовим вдалось відбити кілька позицій. Росіянам не вдалося перекрити логістичні лінії. На Бахмутському напрямку ворог атакував також Предтечине.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському напрямку ворог атакував в районах Сєверного (5 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки). За даними DeepState, ворог має незначний успіх на захід від Водяного, а на схід від Авдіївки намагається знайти слабкі місця в українській обороні. На Мар’їнському тривають бої за Мар’їнку. Атак на Шахтарському напрямку не було, однак кадри з геолокацією показують незначне просування ворога зі східного боку Вугледару.

Карта бойових дій в Донецькі області

Південь України

Росіяни продовжують заявляти, що українські військові здійснювали рейд через Дніпро. Тим часом окупанти гатять по іншому берегу та дельті ріки з артилерії. Ведеться контрбатарейна боротьба. Ворог також заявляє, що українські війська не просунулися у Запорізькій області — в їхній сфері ходили про це непідтверджені заяви, однак аналітики не змогли знайти їхнє джерело.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській та Миколаївські області

Раніше "Телеграф" розповідав про потреби українського війська. Найбільше Україні потрібно покращення засобів ППО через активність стратегічної авіації ворога та використання керованих авіабомб.