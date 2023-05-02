Залужний розповів, чого зараз потребують ЗСУ: деталі розмови з Міллі
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Україні потрібно більше ППО
Через постійні російські удари із застосуванням стратегічної авіації та керованих авіабомб Україна потребує більшої кількості засобів ППО.
Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у розмові з начальником об’єднаного комітету штабів США Марком Міллі.
Він зазначив, що ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою, а найзапекліші бойові дії ведуться у Бахмуті, Мар’їнці та Авдіївці, де окупанти зосередили основні зусилля.
"Розповів про ракетні удари російською стратегічною авіацією та щоденні бомбардування цивільних об’єктів керованими авіабомбами в прифронтовій зоні. Вказав на необхідність посилення можливостей системи протиповітряної оборони", — повідомив Залужний.
Крім того, головком окремо поінформував Міллі про потреби ЗСУ у озброєнні, бойовій техніці та боєприпасах.
Як повідомлялося раніше, президент Чехії Петр Павел після візиту в Україну повідомив, що ЗСУ найбільше потребують боєприпасів, а цей дефіцит не дозволяє ефективно використовувати західну техніку.