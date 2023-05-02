Залужний розповів, чого зараз потребують ЗСУ: деталі розмови з Міллі

Україні потрібно більше ППО

Через постійні російські удари із застосуванням стратегічної авіації та керованих авіабомб Україна потребує більшої кількості засобів ППО.

Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у розмові з начальником об’єднаного комітету штабів США Марком Міллі.

Він зазначив, що ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою, а найзапекліші бойові дії ведуться у Бахмуті, Мар’їнці та Авдіївці, де окупанти зосередили основні зусилля.

"Розповів про ракетні удари російською стратегічною авіацією та щоденні бомбардування цивільних об’єктів керованими авіабомбами в прифронтовій зоні. Вказав на необхідність посилення можливостей системи протиповітряної оборони", — повідомив Залужний.

Крім того, головком окремо поінформував Міллі про потреби ЗСУ у озброєнні, бойовій техніці та боєприпасах.

Як повідомлялося раніше, президент Чехії Петр Павел після візиту в Україну повідомив, що ЗСУ найбільше потребують боєприпасів, а цей дефіцит не дозволяє ефективно використовувати західну техніку.