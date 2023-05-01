Москва не демонструє готовності до українського контрнаступу, – CNN

В середині російського військового керівництва розбрат

Поки контрнаступ України виглядає неминучим, в росії останні кілька днів показали неготовність до нього. Попри місяці підготовки та вириті окопи, які видно навіть з космосу, рф демонструє внутрішню нерішучість, суперництво та роз’єднаність, які тільки зростають.

Про це пише в аналітиці на CNN військовий журналіст Нік Пейтон Волш. Називає два приклади роз’єднаності росії. Першим є звільнення заступника міністра оборони з матеріально-технічного забезпечення михайла мізінцева. Він відомий тим, що міг бути пов’язаний із кривавими атаками на Маріуполь. На посаді він пробув менше ніж рік, однак усувати високопоставленого міноборонівця за "мить" до зіткнення з українським контрнаступом Волш вважає сигналом про безлад у москві.

Другим доказом є новий виток критики влади рф фінансистом ЧВК "Вагнер" євгена пригожина. Заявивиши про нестачу боєприпасів пригожин заявив про можливість покинути Бахмут за який росія б’ється вже не один місяць. "Припущення про неминучий провал напередодні контрнаступу нагадує серйозну спробу перекласти провину", — вважає Волш.

Він також зазначає, що час до початку контрнаступу спливає і для України важливо, що точна дата невідома. "Ми не знаємо — і цей факт є сильним показником успіху України на початку цього", — пише журналіст. Волш також не вважає величезні окопи рф гарним рішенням в сучасному світі.

Раніше "Телеграф" розповідав про ситуацію на фронті — ворогу вдалося просунутися в центр Мар’їнки. Окупанти також намагалися здійснити чергову атаку по Україні ракетами — вдалося збити майже всі.