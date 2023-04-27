"М’ясника Маріуполя" звільнено: одного із заступників шойгу зняли з посади

Причина звільнення залишається невідомою

Російський генерал-полковник михайло мізінцев з позивним "М’ясник Маріуполя", який причетний до знищення цього міста та його громадян, був звільнений з посади заступника міністра оборони росії сергія шойгу.

Інформація про це була опублікована сьогодні, 27 квітня, у Telegram-каналі російського "військкора" олександра солодкова. Водночас на офіційному сайті Міноборони підтвердження цього поки що немає.

"У михайла мізінцева взагалі доля за цей рік цікаво склалася. Він керував Центром оборони країни (москва), як його іноземна преса додумалася назвати "Маріупольським м’ясником" — не знаю, відношення безпосереднього саме до штурму міста м.мізінцев не мав. Але раптом нове призначення: знімають заступника міністра МО, тиловика дмитра булгакова, і замість нього встає мізінцев (ніколи до тилу стосунку не мав.) А у цього генерала, я так вважав, мало бути інше майбутнє, він інтелектуал, організатор, але ніяк не тиловик ", — написав солодков.

Причина звільнення "М’ясника Маріуполя" залишається невідомою. Своєю чергою, солодков зробив припущення, що до генерал-полковника могла бути серйозна претензія з боку керівництва.

"Формулювання "не впорався" не підходить, мізінцев року на посаді не пробув. Значить причина в якійсь великій претензії, що раптово виникла, або… Не знаю", — додав "військкор".

Зазначимо, що михайло мізінцев зайняв посаду заступникам міністра оборони росії 24 вересня 2022 року, змінивши дмитра булгакова. На початку повномасштабної війни в Україні у Головному управлінні розвідки України зазначали, що він є одним із відповідальних за знищення Маріуполя та маріупольців. Зокрема, мізінцева звинувачують в організації обстрілів Маріуполя, у тому числі й в обстрілах маріупольського пологового будинку та драмтеатру, внаслідок яких загинули сотні мирних громадян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в лютому 2023 року в міноборони росії підтвердили інформацію про призначення нових командувачів військовими округами рф. Один із них став генерал-лейтенант андрей мордвічев, який віддавав накази на штурм заводу "Азовсталь" у Маріуполі.