"Мясник Мариуполя" уволен: один из замов шойгу снят с должности

Причина увольнения остается неизвестной

Российский генерал-полковник михаил мизинцев с прозвищем "Мясник Мариуполя", который причастен к уничтожению этого города и его граждан, был уволен с должности заместителя министра обороны рф сергея шойгу.

Информация об этом была опубликована сегодня, 27 апреля, в Telegram-канале российского "военкора" александра сладкова. В то же время на официальном сайте Минобороны подтверждения этому пока нет.

"У михаила мизинцева вообще судьба за этот год интересно сложилась. Он руководил Центром обороны страны (москва), как уж его иностранная пресса додумалась назвать "Мариупольским мясником" — не знаю, отношения непосредственного именно к штурму города м.мизинцев не имел. Но вдруг новое назначение: снимают замминистра МО, тыловика дмитрия булгакова, и вместо него встает мизинцев (никогда к тылу отношения не имел). А у этого генерала, я так полагал, должно было быть совсем другое будущее, он интеллектуал, организатор, но никак не тыловик", — написал сладков.

Причина увольнения "Мясника Мариуполя" остается неизвестной. В свою очередь сладков сделал предположение, что к генерал-полковнику могла быть серьезная претензия со стороны руководства.

"Формулировка "не справился" не подходит, Мизинцев года в должности не пробыл. Значит причина в какой-то большой внезапно возникшей претензии, либо… Не знаю", — добавил "военкор".

Отметим, что михаил мизинцев занял должность заместителям министра обороны рф 24 сентября 2022 года, сменив дмитрия булгакова. В начала полномасштабной войны в Украине в Главном управлении разведки Украины отмечали, что он является одним из ответственных за уничтожение Мариуполя и мариупольцев. В частности, мизинцева обвиняют в организации обстрелов Мариуполя, в том числе и обстрелах мариупольского роддома и драмтеатра, в результате которых погибли сотни мирных граждан.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2023 года в минобороны россии подтвердили информацию о назначении новых командующих военными округами рф. Один из них стал генерал-лейтенант андрей мордвичев, который отдавал приказы на штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе.