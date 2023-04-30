Готують новий жест доброї волі? пригожин пригрозив путіну вивести ПВК "Вагнер" з Бахмута

пригожин намагається тиснути на російське керівництво

Попри шалені втрати росіяни продовжують атакувати в Бахмуті, однак ситуація може помінятися. Фінансист вагнерівців євген пригожин зробив гучну заяву, в якій зазначив, що найманцям в Бахмуті треба буде "організовано відійти або залишитися і померти" якщо російське міноборони не збільшить кількість снарядів.

Про заяву пригожина пише Інститут вивчення війни. За словами пригожина вагнерівці потребують близько 80 000 снарядів на день, а їм надають лише 800. Запит при цьому складає 4000 снарядів на день. Наявних боєприпасів вистачить на кілька днів, сказав пригожин в інтерв’ю.

Пригожин також заявляв, що втрати вагнерівців були б п’ять разів менше, аби в них була достатня кількість боєприпасів. Попри заявлену нестачу снарядів, ворог все ще просувається у Бахмуті.

Карта боїв в Бахмуті

Фінансист вагнерівців заявляє, що ЧВК та командувачем військ окупантів в Україні сергієм суровікіним був розроблений план "перетирання"українських військ у Бахмуті. Така згадка може бути пов’язана із спробами завоювати симпатії російського диктатора володимира путіна. Наразі у військовому керівництві росії знову перестановку і ситуація може обернутися на користь пригожина і допоможе йому закріпити позиції.

Пригожин також побоюється, що російські позиції в тилу Бахмута вразливі для контратак, вважають аналітики, і саме про це може свідчити погроза пригожина. Він також заявляє, що російські війська мають готуватися до оборони на тлі наближення дати 15 травня, яку він вважає крайньою в початку контрнаступу.

Раніше "Телеграф" повідомляв про стан подій на фронті. Згідно з картами бойових дій, ворогу вдається просуватися в Бахмуті. Однак вихід з міста під контролем ЗСУ.