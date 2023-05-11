Загорелось 5 домов, среди пострадавших медики: россияне ночью ударили под Запорожьем (видео)

Пострадали трое работников скорой помощи, прибывшие по вызову

Россияне запустили масштабную эвакуацию населения с оккупированных территорий Запорожской области, а свободные территории беспощадно обстреливают — поздно вечером 10 мая, они совершили массированный обстрел одного из поселков Запорожского района — загорелось пять жилых домов, пострадали восемь человек, трое из которых медики "скорой помощи".

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области, во время обстрела поселка Запорожского района кроме загоревшихся домов еще шесть были повреждены. Кроме того, во время российских обстрелов повреждены два автомобиля скорой помощи. Также была перебита газовая труба. Пожар в домах быстро был потушен. Во время тушения одного из них, пожарные спасли женщину, которую передали медикам.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, в ночь на 11 мая россияне совершили 70 обстрелов Запорожской области, зафиксировано более трех десятков разрушений в 20 населенных пунктах.

"60 раз враг бил из артиллерии, 5 из РСЗО, нанес 3 авиационных удара и один ракетный, совершил одну атаку с БПЛА. Изувечены частные дома, автомобили, имущество жителей, социальные учреждения и коммунальные сети в Гуляйполе, Орехове, Степногорске", – написал он.

В Малокатериновке загорелись жилые дома

В то же время, из РСЗО оккупанты массированно обстреляли Малокатериновку, где 8 человек пострадали от кассетных снарядов. Трое из них — прибывшие по вызову работники скорой помощи. Также ранения получили три мужчины и две женщины.

Как сообщал "Телеграф", 8 мая россияне нанесли удары по Днепру и Харькову. Ракетный удар по последнему был нанесен с использованием установок С-300, а всего в области было зафиксировано по меньшей мере 6 прилетов.